В Волгограде байкер при развороте снес дорожный знак: видео





В Центральном районе Волгограда байкер создал ДТП на ровном месте. Как сообщает V102.RU, происшествие случилось накануне ночью на пересечении улиц 7-й Гвардейской и Чуйкова. Весьма необычное происшествие зафиксировала камера дорожного видеонаблюдения.





Двое байкеров совершали разворот при выезде со двора - первый из них без проблем справился с маневром. Однако для второго все закончилось печально. Не рассчитав габариты, водитель мотоцикла сначала заехал на пешеходную зону, а после, видимо, перепутав тормоз с газом, влетел в дорожный знак и рухнул.

К счастью, байкер отделался легкими ушибами и сразу же поднялся.

Видео: «Безопасный регион» / vk.com