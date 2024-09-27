Происшествия

В Волгограде байкер при развороте снес дорожный знак: видео

Происшествия 27.09.2024 11:30
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27.09.2024 11:30


В Центральном районе Волгограда байкер создал ДТП на ровном месте. Как сообщает V102.RU, происшествие случилось накануне ночью на пересечении улиц 7-й Гвардейской и Чуйкова. Весьма необычное происшествие зафиксировала камера дорожного видеонаблюдения. 



Двое байкеров совершали разворот при выезде со двора - первый из них без проблем справился с маневром. Однако для второго все закончилось печально. Не рассчитав габариты, водитель мотоцикла сначала заехал на пешеходную зону, а после, видимо, перепутав тормоз с газом, влетел в дорожный знак и рухнул. 

К счастью, байкер отделался легкими ушибами и сразу же поднялся. 

Видео: «Безопасный регион» / vk.com

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