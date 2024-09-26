Цены на бензин в Волгоградской области снова не «усидели» на месте





Цены на бензин в Волгоградской области, как гиперактивный ребенок, не могут «усидеть» на месте и хоть ненамного, но двигаются – правда, в последнее время только в сторону увеличения. Как сообщает V102.RU со ссылкой на новые данные Росстата, в регионе за прошедшую неделю неизменной осталась цена лишь на один вид автомобильного топлива – АИ-95. Эта марка по-прежнему продается по средней цене 59,89 рубля за литр. Цены на бензин в Волгоградской области, как гиперактивный ребенок, не могут «усидеть» на месте и хоть ненамного, но двигаются – правда, в последнее время только в сторону увеличения. Как сообщает V102.RU со ссылкой на новые данные Росстата, в регионе за прошедшую неделю неизменной осталась цена лишь на один вид автомобильного топлива – АИ-95. Эта марка по-прежнему продается по средней цене 59,89 рубля за литр.

В то же время АИ-92 подорожал на копейку – до 53,76 рубля за литр. При этом темпы подорожания АИ-98 на минувшей неделе оказались не такими высокими, как в предыдущем периоде, когда марка элитного бензина прибавляла в цене за неделю более двух рублей. Сейчас же подорожание можно назвать «скромным» - всего 19 копеек за неделю (75,64 рубля за литр). В то же время АИ-92 подорожал на копейку – до 53,76 рубля за литр. При этом темпы подорожания АИ-98 на минувшей неделе оказались не такими высокими, как в предыдущем периоде, когда марка элитного бензина прибавляла в цене за неделю более двух рублей. Сейчас же подорожание можно назвать «скромным» - всего 19 копеек за неделю (75,64 рубля за литр).

Также на две копейки стало дороже и дизтопливо. Средняя цена солярки на волгоградских заправках – 64,14 рубля. Также на две копейки стало дороже и дизтопливо. Средняя цена солярки на волгоградских заправках – 64,14 рубля.





Фото V102.RU



