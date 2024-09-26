Расследования

Двое подростков пострадали в массовой драке в Михайловке

Расследования 26.09.2024 09:18
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26.09.2024 09:18




Правоохранительные органы проводят расследование по факту массовой драки, произошедшей около магазина «Пятерочка» в Михайловке Волгоградской области. Видеокадры жестокого избиения молодых людей появились в местных телеграм-каналах. На них видно, как одна группа молодежи нападает на других парней, избивая их руками и ногами даже, когда оппоненты уже падали  на асфальт. Утверждалось, что у нападавших были травматические пистолеты и ножи. Сообщалось также, что избитыми более старшими молодыми людьми оказались  подростки.
В ГУ МВД по Волгоградской области V102.RU факт драки подтвердили. 
- 22 сентября из Михайловской больницы в полицию поступило сообщение об обращении за медицинской помощью двоих 16-летних местных жителей. По факту получения травм была организована проверка, в ходе которой установлено, что телесные повреждения были получены ими в результате произошедшего накануне ночью конфликта. Все участники  установлены. Проводится доследственная проверка, сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах произошедшего, - пояснили в главке.
Между тем, как стало известно V102.RU из собственных источников, травматическое оружие участниками драки не применялось. 
Видео Михайловка Online t.me

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