Процедуру электронного европротокола упростили для автовладельцев





В некоторых случаях участникам ДТП не нужно вызывать Госавтоинспекцию. Если авария незначительная, а в результате происшествия пострадали только две машины, нет жертв и потерь среди имущества третьих лиц - не повреждены, например, фонарные столбы, дорожные знаки, имущество пассажиров, можно оформить европротокол. Автомобилистам он помогает экономить время на ожидании сотрудника полиции. В Российском Союзе Автостраховщиков дали пояснения, как оформить европротокол с этого года и что должно быть у участника аварии, кроме полиса ОСАГО.

Что изменилось с сентября 2024 года?

9 сентября из эксплуатации вывели мобильное приложение «ДТП.Европротокол». Вместо него РСА предлагает использовать мобильное приложение «Помощник ОСАГО», которое имеет более полный функционал для автомобилистов, которые предпочитают оформлять электронный европротокол, используя мобильные приложения в своём смартфоне.

Процедура европротокола, по сути, состоит из двух действий – фотофиксации данных о ДТП с помощью мобильного приложения и оформления извещение о ДТП. Наличие фотофиксации увеличивает лимит выплаты при оформлении страхового случая по европротоколу до 400 тысяч рублей (при отсутствии разногласий между участниками ДТП).

Как оформить ДТП через мобильное приложение?

В 2015 году Российский Союз Автостраховщиков разработал и опубликовал мобильное приложение «ДТП.Европротокол». Автовладельцев привлекали простота этого приложения и его надежность, но есть один существенный недостаток – оно не помогает оформить извещение о ДТП. Без этого документа процедура европротокола не работает, и после выполнения фотофиксации автомобилистам приходилось брать в руки бумажные бланки извещений и оформлять документ «по старинке»: писать на бланке, ставить подписи, и затем каждому из участников везти свой экземпляр извещения в страховую компанию.

С 2019 года также работает приложение «Помощник ОСАГО», которое предоставляет автовладельцам полную услугу «Оформление европротокола онлайн». Здесь электронное извещение о ДТП можно оформить одновременно с фотофиксацией, при этом не требуется вручную вписывать сведения об автомобилях и об участниках ДТП – они автоматически поступают в приложение с портала «Госуслуги» и из автоматизированной системы, содержащей сведения о полисах ОСАГО. Необходимо только вручную внести сведения о повреждениях и об обстоятельствах конкретного ДТП, проверить, все ли правильно указано, и подтвердить это, после чего электронный документ уйдет к страховщикам. Фотофиксация выполняется по ходу оформления, причем пользователь может это отменить. Запускать отдельное приложение для выполнения только фотофиксации не требуется.

В РСА разработали шпаргалку-инфографику, которая наглядно помогает разобраться во всех нововведениях тем, кто предпочитает оформлять электронный европротокол.

Президент РСА Евгений Уфимцев отметил, что поскольку процедура электронного оформления европротокола упростилась, отпала необходимость поддерживать работу приложения «ДТП. Европротокол».

– 9 сентября это приложение прекратило работу в части сервиса фотофиксации данных о ДТП. Будет доступен только раздел «История ДТП», в котором сегодня хранятся номера происшествий, которые были присвоены ранее после выполнения фотофиксации. При обращении за выплатой по ОСАГО не забудьте предоставить страховщику номер фотофисации, а также свой экземпляр извещения о ДТП, оформленного по этому событию на бумажном бланке, – пояснил Уфимцев. – РСА продолжает поддержку и совершенствование своего приложения «Помощник ОСАГО». Кроме того, электронное извещение о ДТП уже можно оформить в приложениях «Госуслуги.Авто» и приложениях страховых компаний «АльфаСтрахование» и ВСК.

Не все знают, что даже если у второго участника ДТП нет приложения для оформления европротокола и технической возможности его установить, оформить аварию можно на одном устройстве. Достаточно, чтобы у одного участника было установлено такое приложение. Необходимо будет указать данные второго участника аварии и получить QR-код. Второй участник ДТП должен будет считать его своим смартфоном, а потом подтвердить указанные данные.

Фото: из архива ИА «Высота 102»