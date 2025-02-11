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Chery Tiggo 4: разбираемся, что нового появилось в модификации 2024 года

Авто 11.02.2025 13:47 Реклама
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11.02.2025 13:47 Реклама


В конце года на российский рынок, наконец, добралась одна из самых ожидаемых новинок китайского автопрома. Конечно, это популярный и очень востребованный городской кроссовер Tiggo 4. Посмотреть ее можно у официальных дилеров по всей стране. Одним из первых новинку получил автосалон Chery СПб.
Почему так ждали
Надо сразу сказать, для российского рынка Tiggo оказался весьма своевременным ответом на стабильный спрос на городские внедорожники. И сам Chery Tiggo 4, и его старший брат Chery Tiggo 7 неплохо продавались. В 2023 году «семерка» из модификации Pro стала второй по популярности у россиян. Так что обновление «четверки» ждали довольно давно. А тут еще стали появляться новости, что незначительными изменениями дело не ограничивается, новую версию паркетника серьезно проапргейдили.
Новый внешний вид
После рейстайлинга на первый взгляд получился не старый добрый Tiggo 4, а какой-то новый автомобиль. Вот только самые заметные детали:
• задняя стойка получила имитацию под стекло;
• более широкая и хищная решетка радиатора;
• фары, которые, похоже, взяли у «семерки»;
• фонари сзади тоже новые с перемычкой.
Кое-что и пропало: хромированные элементы, которые, видимо, признали устаревшими. Конечно, если внимательно приглядеться, то заметно, что многие детали кузова на месте. Но все равно изменения впечатляют. Также стало заметно, что оцинкованных деталей стало намного больше, что очень правильно в российских условиях.
Интерьер
Внутри салона новинок много и все они наверняка порадуют. Прежде всего, привлекают внимание новые сидения с подголовниками. Они стали выглядеть более стильными, но начинка их радует больше. Теперь подогрев у них и на спинке, а отрегулировать можно по шести направлениям. Кстати, подогрев есть не только у передних, но и задних кресел, а за температуру в салоне отвечает современный климат-контроль.
Есть изменения и на панели приборов. Многофункциональная мультимедиа получила сдвоенный дисплей на десять дюймов, чуть пересобрали набор механических клавиш и изменили их дизайн. На руле теперь слева кнопки круиз-контроля, а справа другие функциональные кнопки, включая обогрев руля.
Под капотом
Главная инновация внутри автомобиля – новая роботизированная шестиступенчатая коробка. На этот раз без вариатора, а с двумя мокрыми сцеплениями. Продается все это исключительно вместе со 147-сильным двигателем (объем 1,5 литра, турбированный). В целом управляемость и динамика у модели, которая предназначена для городских улиц, очень хорошая. А расход топлива – отличный для кроссовера 6,8 литров на классической сотне.
Фото: ООО «ДримТрейд».
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