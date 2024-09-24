Происшествия

Под Волгоградом из-за забывчивости пациента эвакуировали поликлинику

Происшествия 24.09.2024 14:20
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24.09.2024 14:20



Сегодня, 24 сентября, жители города Волжского Волгоградской области сообщили об эвакуации посетителей ГБУЗ «Городская детская поликлиника №2». Как сообщает V102.RU, очевидцы опубликовали видео, снятое, судя по всему, когда людей уже вывели на улицу и они стояли возле входа в это медучреждение на улице Оломоуцкая.

- Парень забыл там свою сумку, а подумали, что заминировали. Своими глазами видела, как он за ней бежал, - сообщила местная жительница.

В справочной ГБУЗ «Городская детская поликлиника №2» информагентству сообщили, что учреждение работает в обычном режиме.

- У нас все нормально. Работаем, - сказали в поликлинике.

Видео: Жесть Волжский / t.me

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