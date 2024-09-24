«Кидали на карман по 20 тысяч»: в браконьерстве на Цимлянском водохранилище оказались замешаны четыре десятка человек





В Волгограде предстать перед судом готовится директор ООО «Балабаны» Татьяна Ивашкевич. По версии следствия, возглавляя коммерческую организацию, женщина на протяжении нескольких лет способствовала браконьерству на Цимлянском водохранилище. Оформляя в организацию рыбаков, фигурантка уголовного дела ежемесячно брала с них мзду, а взамен закрывала глаза на неограниченный вылов биоресурсов. В преступной схеме, сообщает ИА «Высота 102», оказались замешаны четыре десятка человек – работники ООО «Балабаны», браконьеры и ИП.

Отметим, что бизнес в сфере добычи и переработки рыбы ООО «Балабаны» развивает с 2005 года. Первые шесть лет компанию возглавляли в разное время другие руководители. Татьяна Ивашкевич заступила на пост директора в феврале 2011 года. Долю в уставном капитале организации более 5% одновременно имеют 8 предпринимателей. При этом в прошлом некоторые из них так или иначе имели отношение к вылову и переработке рыбы на территории Волгоградской региона. Для большинства собственников доля в ООО – это единственный и одноразовый предпринимательский опыт. С августа 2024 75% доли в уставном капитале организации получило акционерное общество, зарегистрированное, по данным системы СПАРК, в Москве.

Как ранее уже сообщало информагентство, преступная деятельность ОПГ была пресечена сотрудниками ГУ МВД России по Волгоградской области в 2023 году. К этому дню удалось установить и даже осудить подавляющее большинство ее участников.





Согласно выводам следователей Второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Волгоградской области, несколько лет назад между комитетом сельского хозяйства Волгоградской области и директором ООО «Балабаны» Татьяной Ивашкевич был заключен договор, согласно которому организация получила в пользование участки в акватории Цимлянского водохранилища. На основе данного документа организация фактически получила исключительное право на вылов рыбы в промышленных масштабах. Вскоре, вероятнее всего (а не исключено, что и до этого), у руководителя общества «Балабаны» возник простой, но, как выяснилось в итоге, весьма прибыльный преступный план.

Редакции ИА «Высота 102» удалось ознакомиться с решениями судов в отношении ранее осужденных членов браконьерской ОПГ и узнать подробности криминальной схемы.

Так, при заключении договора с комитетом администрации Волгоградской области для ООО «Балабаны» были установлены квоты вылова рыбы на водохранилище. Однако же, на деле сообщество браконьеров не знало меры в своих аппетитах – нанятые на работу работники брали столько, сколько могли унести. За это ежемесячно каждый из них должен был перечислять деньги в карман Ивашкевич.

– Татьяна Ивашкевич, являясь директором ООО «Балабаны», совместно с сотрудницей организации вступили в преступный сговор, направленный на систематическое незаконное получение денег в значительном и крупном размере, от рыбаков ООО «Балабаны», реализуя который с указанного времени стали систематически незаконно получать денежные средства от рыбаков ООО «Балабаны» и иных физических лиц за незаконное бездействие, а именно за неучет квот вылова водных биологических ресурсов и их вида, неприемку улова, – говорится в решении Котельниковского районного суда от июня 2024 года в отношении одного из браконьеров.





– В один из дней второй декады января 2022 года, Ковальчук А.В. (осужденный Котельниковским судом рыбак, – Прим.ред.) договорился с директором ООО «Балабаны» о том, что та за денежное вознаграждение в размере 20 000 рублей ежемесячно, путем перевода на открытую на ее имя банковскую карту, либо наличными, примет его на период 2022 – 2023 г.г. на работу в ООО «Балабаны» на должность звеньевого рыбака для осуществления вылова на находящихся в пользовании ООО «Балабаны» участках акватории без контроля за соблюдением им квоты, видов рыб, разрешенных к вылову, без приемки у него улова с целью установления количества выловленных водных биоресурсов, а также будет предоставлять ему фиктивные данные об объеме выловленных водных биологических ресурсов, которые тот должен будет вносить в промысловый журнал.

Принятый на работу в компанию Ковальчук под прикрытием Татьяны Ивашкевич промышлял на протяжении 2022 года. В судебном процессе установлено, что мужчина не только переводил деньги на карту, но и приносил время от времени наличные в офис ООО «Балабаны», передавая их подчиненной Татьяны Ивашкевич. На какие суммы при этом он вылавливал биоресурсов, установить невозможно. Никто не вел учет добытой в водохранилище рыбы.





Котельниковским районным судом Ковальчук А.В. был признан виновным по ст. 204 УК РФ – коммерческий подкуп. В качестве наказания мужчина получил три года условно.

Аналогичный приговор выслушал в июне 2024 года и другой участник преступной схемы – Аввакумов А.А. Согласно материалам дела, на заманчивое предложение Татьяны Ивашкевич житель Волгограда отозвался в 2021 году. Правда, тогда глава коммерческой фирмы была более скромна в своих аппетитах и брала с браконьеров по 15 тысяч рублей ежемесячно.

Есть в открытом доступе решение Красноармейского районного суда и в отношении рыбака Жарикова С.Н. За те же действия, совершенные им 2022 году, волгоградец получил условный срок, как и его коллеги по «цеху».

Как стало известно ИА «Высота 102» сегодня, 24 сентября, всего в браконьерстве на Цимлянском водохранилище в Волгоградской области под «крышей» Татьяны Ивашкевич успели «порыбачить» 39 (!) рыбаков. 34 (!) из них уже получили условные сроки и штрафы. Одного браконьера, не успевшего погасить судимость по ст. 256 УК РФ – незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, приговорили к реальному сроку. В настоящее время мужчина пытается обжаловать приговор в апелляционной инстанции. Не завершились пока процессы в судах Волгоградской области в отношении троих рыбаков.

Отметим, на всех судебных процессах до настоящего времени Татьяна Ивашкевич и ее подчиненная выступали в качестве свидетелей. Однако теперь Ивашкевич предстоит лично сесть на скамью подсудимых.

Согласно выводам следствия, предприимчивая волгоградка успела заработать на крышевании браконьеров в общей сложности не менее 4 млн рублей. По статье 204 УК РФ в качестве максимального наказания в связи с величиной полученного коммерческого подкупа ей грозит до 12 лет лишения свободы.

Фото: кадры оперативной съемки ГУ МВД России по Волгоградской области, архив ИА «Высота 102»