Общество

«Все должны получить по заслугам»: Бочаров назвал возможные причины взрыва на КНС в Волгограде

Общество 29.07.2024 11:36
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29.07.2024 11:36


Губернатор Волгоградской области сегодня, 29 июля, находится в Красноармейском районе Волгограда – на канализационно-насосной станции, где прогремел взрыв 6 июля. Как сообщает ИА «Высота 102», Андрей Бочаров выступил с неожиданным заявлением. По его словам, в трагедии на юге Волгограда, унесшей жизни пяти работников КНС, могут быть отчасти виноваты коммерсанты, осуществляющие деятельность в химической и нефтяной отрасли. При этом глава региона подчеркнул, что в причинах ЧП продолжает разбираться следствие. 

Аварийно-спасательный этап завершен. С сегодняшнего дня мы начинаем ремонтно-восстановительный этап, в ходе которого до конца года мы должны обеспечить работу канализационной системы в южном районе Волгограда. Задачи очень сложные, но они поставлены и должны быть выполнены, – заявил Андрей Бочаров. – Я хотел бы отметить, что в ходе аварийно-спасательных работ работники предприятия проявили самоотверженность и обеспечили выполнение первоначальных задач и обеспечили подучу и прием ресурса. Люди проявили настоящую самоотверженность, работая сутками. Большое спасибо всем, кто принимал участие в аварийно-спасательных работах. 

По словам Андрея Бочарова, в ходе проводимых работ по откачке скопившихся за прошедшие годы стоков вскрылись неожиданные факты

– На всех [фактах] сегодня я останавливаться не хочу, но у меня есть полная уверенность, что значительная часть трагедии произошла из-за жадности людей, которые вместо того, чтобы утилизировать отходы химического производства, сливали их в канализационные коллекторы. Это реально страшно. И это преступление. И рассчитываю, что правоохранительные органы выявят тех, кто сливал химические отходы в канализационные стоки. И тех, кто им способствовал. Это тоже очень важно. Значительная часть вины за такую трагедию лежит на тех людях, которые занимались преступной деятельностью. 

Сегодня, 29 июля, заявил губернатор, им были поставлены дополнительные задачи городским властям: 

– Задача состоит в том, чтобы проверить все коммерческие предприятия на территории Волгограда, которые пользуются канализационными стоками, на предмет по выполнению обязанности очистки стоков. Все должны получить по заслугам.  

Глава Волгоградской области также в ходе общения с журналистами уточнил, что в канализационную систему сливались химические и нефтяные отходы. 

– Это точно. У меня нет никаких сомнений. У нас экспертиза, которую мы получили накануне и в которой есть очень неожиданные показатели. Экспертиза будет передана в правоохранительные органы для приобщения к делу. Вместо того, чтобы очищать стоки, их сливали в коллекторы, создавая угрозу для всех районов Волгограда. Тот, кто это делал, все это понимал. Но жадность и желание извлечь прибыль привели к таким последствиям. Посмотрите на жидкость – это чистейший мазут и гудрон. 

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