Александра Бастрыкина заинтересовал массовый мор пчёл под Волгоградом

2 июля, после публикации ИА «Высота 102», председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о процессуальной проверке, организованной по факту массового мора пчёл в Волгоградской области. Как ранее сообщала редакция, предположительно, из-за действий одного из фермеров 15–16 июня в Нехаевском районе произошла гибель 300 пчелиных семей. Разорены оказались порядка 10 пасечников из Волгоградской области, Воронежа и Краснодарского края.

- В сети Интернет распространено видеообращение жителей региона к Председателю СК России о нарушении их прав. Указывается, что на территории региона произошел мор пчел из-за обработки сельскохозяйственных полей химикатами. Однако местные власти отказываются компенсировать пострадавшим причиненный ущерб. По данному факту следственными органами СК России по Волгоградской области проводится процессуальная проверка, - рассказали журналистам в пресс-службе СК России.

Отметим, пасечники по горячим следам обратились к местным властям и в правоохранительные органы за помощью, однако в итоге оказались брошены один на один со своей бедой. Пчеловоды самостоятельно провели расследование, нашли свидетелей обработки и сейчас собирают деньги для проведения дорогостоящей независимой экспертизы погибших насекомых. Однако, пострадавшие уверены, что без внимания федеральных надзорных структур, они не смогут тягаться с финансовыми возможностями фермеров, которым уже на начальном этапе практически полностью удалось замять ситуацию.