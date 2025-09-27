Минобороны: 5 БПЛА сбили в Волгоградской области





Ночью 27 сентября в Волгоградской области средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 5 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. Всего в регионах России отразили атаку 55 БПЛА:

27 БПЛА – над территорией Ростовской области,

8 БПЛА – над территорией Брянской области,

6 БПЛА – над территорией Астраханской области,

6 БПЛА – над территорией Воронежской области,

2 БПЛА – над территорией Курской области,

1 БПЛА – над территорией Белгородской области.



Аэропорт Волгограда был закрыт Росавиацией на прием и отправку самолетов. Глава региона Андрей Бочаров заявил о повреждении обломками БПЛА двух нестационарных торговых объектов в Красноармейском районе.



