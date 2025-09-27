Общество

Минобороны: 5 БПЛА сбили в Волгоградской области

Общество 27.09.2025 07:25
0
27.09.2025 07:25


Ночью 27 сентября в Волгоградской области средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 5 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. Всего в регионах России отразили атаку 55 БПЛА:

27 БПЛА – над территорией Ростовской области,
8 БПЛА – над территорией Брянской области,
6 БПЛА – над территорией Астраханской области,
6 БПЛА – над территорией Воронежской области,
2 БПЛА – над территорией Курской области,
1 БПЛА – над территорией Белгородской области.

Аэропорт Волгограда был закрыт Росавиацией на прием и отправку самолетов. Глава региона Андрей Бочаров заявил о повреждении обломками БПЛА двух нестационарных торговых объектов в Красноармейском районе.

Комментарии
Лента новостей

