В Волгоградской области в ДТП пострадали двое несовершеннолетних. По данным ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне, 26 сентября, в Новоаннинском. На улице Пионерская в 17-30 ч. столкнулись Лада Приора и мопед «Рейсер».
Двухколесным транспортным средством управлял 14-летний юноша. Он и его 15-летний пассажир госпитализированы. Родители 14-летнего подростка будут привлечены к ответственности за то, что допустили несовершеннолетнего к управлению транспортным средством.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!