Росавиация закрыла волгоградский аэропорт 27 сетября





Ограничения работы воздушной гавани Волгограда были введены Росавиацией сегодня, 27 сентября в 5-35 ч. На утро субботы в аэропорту Волгограда задерживается вылет двух самолетов – в египетскую Хургаду и в Москву. Два авиарейса в Москву отменены. В то же время с опозданием прибудут в Волгоград два самолета из Москвы, один – отменен.

Глава региона ранее заявил об отражении атаки беспилотников, в результате чего в Красноармейском районе Волгограда обломки повредили два торговых нестационарных объектов.

