На ферме под Волгоградом ввели карантин из-за бруцеллеза





Новый очаг опасной инфекции обнаружен в Волгоградской области. По данным комитета ветеринарии, на животноводческой ферме в Бахтияровском сельском поселении Ленинского района у коров был выявлен бруцеллез. Накануне, 26 сентября, на ферме ввели карантин. Он будет действовать до убоя последнего больного животного. На время карантина также будет запрещен оборот кормов в выявленном очаге, перевозка КРС, а также въезд постороннего транспорта.

Напомним, как сообщало V102.RU, за период с августа по сентябрь бруцеллезом заболели 12 жителей Волгоградской области, в том числе – 4 детей. Основной источник распространения бруцеллеза – сырое молоко и другие молочные продукты. В регионе прошло внеплановое заседание санитарно-эпидемиологической комиссии, где рассмотрели меры по не распространению инфекции.



Недавно суд на 90 дней приостановил деятельность фермерского магазина в Волжском, где продавали молоко неизвестного происхождения.



