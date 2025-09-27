Сбой в расписании коснулся 10 авиарейсов в аэропорту Сталинград

Росавиация открыла волгоградский аэропорт 27 сентября в 7-23 ч. Ранее, напомним, воздушная гавань города-героя из-за введенных ограничительных мер прекращала работу на прием и отправку самолетов в 5-35 ч.
На утро субботы в аэропорту Волгоград задерживается вылет четырех самолетов – в Хургаду и в Москву. Борт в Египет должен был подняться в воздух в 1-30 ч. Однако он перенесен на 13-00 ч. Также отменен вылет самолета в столицу.
Задерживается и прилет 3 бортов из Москвы, 1 – отменен.
Ранее в Минобороны заявили об отражении атаки 5 БПЛА в Волгоградской области. Как заявил глава региона, обломки беспилотника повредили два нестационарных торговых объекта в Красноармейском районе.