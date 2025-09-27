В Волгограде прощаются с фармакологом Максимом Черниковым





Сегодня, 27 сентября, в Волгограде простятся с ученым Максимом Черниковым, который посвятил свою жизнь фармакологии. Как рассказали в Волгоградском государственном медуниверситете, траурная церемония начнется в 10 ч. в ритуальном зале на Димитриевском кладбище Центрального района.

Напомним, как сообщало V102.RU, Максим Валентинович Черников скончался в возрасте 54 лет в Пятигорске, где он несколько лет руководил медико-фармацевтическом институтом. До этого он долгие годы работал в ВолгГМУ, занимал различные должности. Он был автором большого количества научных работ, за одну из которых был удостоен премии Волгоградской области в сфере науки и техники.



Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!