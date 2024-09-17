Расследования

Убийство задушенного четверть века назад моряка раскрыли в Волгограде

Расследования 17.09.2024 17:03
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17.09.2024 17:03


Областной суд оставил в силе приговор Красноармейского районного суда Волгограда в отношении Дмитрия Чудинова, задушившего и ограбившего моряка 24 года назад на юге города-героя, сообщает V102.RU.  

Судом установлено, что двое моряков А. и П. прибыли в августе 1999 года на танкере «Нефтерудовоз 13» в акваторию Волги на нефтеналивную базу. Пока танкер загружали нефтепродуктами, молодые люди оказались в одном из кафе на берегу реки Волги в Красноармейском районе. Там они познакомились с Дмитрием Ч. и Е., с которыми решили отметить встречу. Позже между Дмитрием и моряком П. на улице возник конфликт, переросший в жестокое избиение. 

Новоявленный знакомый напал на своего визави и начал наносить ему удары руками и ногами по телу, после чего взял лежащий на земле шланг и задушил свою жертву. Экспертиза показала, что причиной смерти стала механическая асфиксия. Убедившись, что потерпевший не подает признаков жизни, подсудимый снял с него наручные часы стоимостью 1500 рублей, а также похитил деньги в размере не менее 400 рублей, после чего скрылся. 

— В судебном заседании Дмитрий Ч. вину в инкриминируемых преступлениях так и не признал. Однако его виновность подтвердилась совокупностью исследованных судом доказательств. Убийство было совершено именно подсудимым в целях хищения имущества потерпевшего в ходе разбойного нападения на него, — пояснили информагентству в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. 

Уточняется, что нападавшего признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 162 и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Ему назначили 14 леи и шесть месяцев в колонии строгого режима. Приговор был оспорен сторонами защиты и обвинения. Однако Волгоградский облсуд оставил приговор нижестоящего суда без изменения, отказав в удовлетворении апелляционной жалобы. 

Согласно тексту опубликованного судебного акта, дело в отношении Чудинова было снова возбуждено в декабре 2023 года постановлением старшего следователя четвертого отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) СУ СК РФ по Волгоградской области. Как утверждал адвокат осужденного в своей апелляционной жалобе, материалы уголовного дела некогда были утеряны.  

— При этом орган следствия восстановил лишь некоторые документы в копиях. В ходе предварительного следствия на основании тщательного анализа всех материалов и исследования объективных доказательств была установлена непричастность Чудинова Д. Г. к смерти потерпевшего, в связи с чем заместителем прокурора Красноармейского района Волгограда вынесено постановление о прекращении уголовного преследования, — цитирует информагентство текст апелляционного определения.  

В свою очередь потерпевшая по делу просила оставить приговор Красноармейского районного суда Волгограда  без изменения, а жалобу адвоката не удовлетворять. 

Напомним, за убийство 25-летней давности под Волгоградом арестован фермер. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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