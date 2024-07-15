Расследования

За убийство 25-летней давности под Волгоградом арестован фермер

Расследования 15.07.2024 08:48
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15.07.2024 08:48




Волгоградские следователи раскрыли убийство 25-летней давности. Как сообщили V102.RU в СУ СК по Волгоградской области,  26 июля 1999 года в больнице Суровикинского района скончался житель хутора Верхне-Чирский, который на тот момент подрабатывал сторожем на местной ферме. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти мужчины стали закрытая черепно-мозговая травма, переломы свода и основания черепа. По данному факту следственными органами  было возбуждено уголовное дело, однако убийц тогда не нашли. Уголовное дело было приостановлено.
Однако в этом году расследование дела было возобновлено. 
Следователям четвертого отдела по расследованию особо важных дел  регионального управления СКР удалось удалось установить и допросить прямых очевидцев событий.
В настоящее время получены неопровержимые данные о причастности к гибели мужчины главы фермерского хозяйства, заявили в управлении. По данным следствия, преступление он совершил совместно со своим приятелем. Приехав ночью на ферму, подозреваемые стали обвинять сторожа в краже имущества хозяйства. Не получив признательных показаний от потерпевшего, они подвесили его за ногу и избили, в том числе, используя фрагмент деревянного бруса. Когда мужчина потерял сознание, злоумышленники скрылись с места происшествия.
Оба фигуранта задержаны и уже заключены под стражу. Один из подозреваемых признался, что сожалеет о случившемся. В свое оправдание он заявил, что они с подельником якобы стали отбиваться от собак, которые на них напали, и нечаянно убили сторожа. 

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