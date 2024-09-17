Мотоциклист на «Яве» погиб в ночном ДТП в Волгоградской области





В Серафимовичском районе Волгоградской области накануне ночью погиб 25-летний водитель мотоцикла «Ява» после столкновения с легковушкой. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, мотоциклист управлял транспортным средством без необходимого для этого водительского удостоверения.

По предварительной информации, трагедия случилась на 2-ом километре автодороги «х. Пронин - х. Песчаный». Мотоциклист не выдержал дистанцию и столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2106», который двигался впереди.

Мужчина скончался на месте от полученных травм до приезда медиков.

Фото: ГУ МВД России Волгоградской области