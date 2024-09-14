Происшествия 14.09.2024 15:07
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14.09.2024 15:07
16-летний мальчик скончался в больнице из-за травм, полученных после падения с лестницы. Как сообщает V102.RU со ссылкой на экстренные службы, трагедия произошла в хуторе Горная Поляна Ленинского района Волгоградской области 5 сентября. Подросток упал с лестницы высотой 3 метра.Несовершеннолетний получил тяжелую травму головы и был сначала госпитализирован в Ленинскую ЦРБ, а затем в больницу имени Фишера в Волжском. Однако, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.
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