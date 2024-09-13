В Волгограде ликвидировали ландшафтный пожар возле СНТ





Крупный ландшафтный пожар возле СНТ в Краснооктябрьском районе Волгограда потушили спустя пять часов, сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по региону.

Как ранее сообщалось информагентством, сегодня вечером в районе Мокрой Мечётки разгорелся на территории 1,5 гектар полностью выгорела сухая растительность, а также уничтожено несколько хозпостроек. На борьбу с пожаром было привлечено 22 человека личного состава и 7 единиц техники. В 17:56 огонь пожарными был локализован.

– В 18:45 было ликвидировано горение на открытой территории, – рассказали в оперативном ведомстве.

Напомним, сегодня днем огонь вплотную подошел к десяти участкам СНТ на севере Волгограда. Однако пожарным удалось отстоять имущество волгоградцев.