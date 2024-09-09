Банк Уралсиб учитывает покупки по СБП для начисления дохода по картам09.09.2024 15:53 Реклама
Волгоградская область улучшила позиции в рейтинге регионов по рынку труда09.09.2024 13:38
Банк Уралсиб подвел итоги работы программы стажировок «Уралсиб.Ускорение»06.09.2024 14:23 Реклама
Главврачи впервые попали в список дефицитных должностей в Волгоградской области06.09.2024 11:04
Волгоградские чиновники доложили Дмитрию Патрушеву об огурцах и капусте06.09.2024 09:09
Ход уборочной кампании рассмотрен на заседании оперативного совещания по обеспечению стабильного функционирования агропромышленного комплекса Российской Федерации под председательством заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Патрушева, состоявшимся накануне, 5 сентября. ...