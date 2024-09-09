Экономика

Прожиточный минимум для всех жителей Волгоградской области вырастет в 2025 году

Экономика 09.09.2024 13:06
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09.09.2024 13:06


В Волгоградской области установили новый размер прожиточного минимума на будущий год для разных категорий населения. Как сообщает V102.RU со ссылкой на постановление администрации региона, подписанное и.о. губернатора Евгением Харичкиным, величина прожиточного минимума на душу населения  с 1 января 2025 года составит 15250 рублей. Сейчас этот показатель меньше  на 1960 рублей. 
Прожиточный минимум для трудоспособного населения Волгоградской области также повышен до 16623 рублей (в настоящее время 14486 рублей). 
Для пенсионеров с 2025 года прожиточный минимум вырастет до 13115 рублей (сейчас 11428 рублей). На 1802 рубля увеличится он и  для детей (до 14793 рублей).
Напомним, рост прожиточного минимума в 2024 году был менее тысячи рублей для каждой группы населения. 
Справка. Прожиточный минимум устанавливается в целях разработки и реализации региональных социальных программ и предоставления мер социальной поддержки малоимущим, а также для формирования областного бюджета. 

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