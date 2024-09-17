Мошенники стали представляться волгоградцам работниками энергосбытовой компании





В Волгограде активизировался новый вид мошенников, которые представляются сотрудниками «Волгоградэнергосбыта». Как сообщили ИА «Высота 102» в энергосбытовой компании, потребители сообщают об участившихся звонках неизвестных, которые предлагают им бесплатно заменить приборы учета.

Для этого мошенники просят своих жертв направить заявку в компанию удаленным способом, а затем подтвердить номер телефона, принадлежащий потребителю, сообщив код, который придет в смс. Как известно, подобным путем все чаще похищаются личные данные абонентов, а в некоторых случаях граждане могут таким способом и вовсе обеспечить мошенникам доступ к профилям в «Госуслугах», финансовых организациях и других важных сервисах.

– Мы официально заявляем, что наши сотрудники не отправляют документы для ознакомления через портал «Госуслуги» и не запрашивают по телефону коды из смс. Просьба быть внимательным при таких звонках и ни при каких обстоятельствах не сообщать по телефону свои персональные данные, не говорить присланные коды для совершения каких-либо действий, а лучше всего прекратить разговор, – сообщили в «Волгоградэнергосбыте».