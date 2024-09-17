В ЛНР оценили помощь волгоградских спасателей в тушении пожаров





Спасатели из Волгоградской области в подшефном Станично-Луганском районе ЛНР оказывают помощь в тушении пожаров. Как сообщает V102.RU, кадрами совместной проделанной работы поделились местные СМИ.





Напомним, ранее глава МЧС России Александр Куренков направил в ЛНР для борьбы с массовыми пожарами сводный отряд из 144 специалистов и 28 единиц техники из пяти регионов России, в том числе от Волгоградской области 45 человек и 9 единиц техники.

- Согласно поставленным губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым задачам спецтехника противопожарной службы региона-шефа Станично-Луганского района с личным составом прибыла в округ для помощи в ликвидации пожаров. Волгоградцы с нами, - сообщает сетевое издание «Луганьмедиа».

Фото и видео: «Луганьмедиа» / t.me