Общество

Вдову пограничника-ветерана поздравили с 95-летием волгоградские чекисты

Общество 17.09.2024 15:22
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17.09.2024 15:22


Руководство, сотрудники и ветераны УФСБ России по Волгоградской области, а также пограничного управления ФСБ России по региону поздравили с 95-летием ветерана Великой Отечественной войны, труженицу тыла Веру Дорофеевну. Как рассказали V102.RU в ведомстве, Вера Дорофеевна является вдовой сотрудника органов безопасности, участника Великой Отечественной войны Казакова Григория Крисантьевича. 
Григорий Крисантьевич проходил службу в пограничных подразделениях в период с 1944 по 1971 годы. Уволен по болезни с руководящей должности в Дальневосточном пограничном округе, после чего вместе с семьей перебрался в Волгоград.

Память и забота о ветеранах ВОВ, тружениках тыла, сотрудниках органов безопасности всех поколений и их семьях – неотъемлемая часть деятельности волгоградских чекистов. В ведомстве бережно и внимательно относятся к тем, кто остался в живых, кто был свидетелем страшной войны и победы над фашизмом, не только в праздники, но и в повседневной жизни, оказывая в том числе моральную, бытовую и материальную поддержку.
Фото УФСБ по Волгоградской области

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