Общество

Изменение Генплана Волгограда обсудили на стратегической сессии

Общество 17.09.2024 11:50
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17.09.2024 11:50


Генеральный план Волгограда будут изменен с учетом реализации комплексной программы развития города до 2034 года. Как сообщили V102.RU в администрации региона, об этом заявил сегодня, 17 сентября, губернатор Андрей Бочаров на стратегической сессии.

Комплексная программа 10-летнего развития Волгограда на данный момент включает в себя 716 мероприятий и проектов на общую сумму более 1,4 трлн рублей. Они качаются развития городской инфраструктуры, повышение качества жизни людей в целом в регионе.

- Комплексная программа перспективного развития города-героя Волгограда является основой, фундаментом системного, поступательного социально-экономического развития не только региональной столицы, но и всей Волгоградской области на многие десятилетия вперед. А реализация отдельных направлений программы является стратегически важной для юга нашей страны и России в целом, — подчеркнул Андрей Бочаров. — По сути являясь фундаментом комплексного развития Волгоградской области и масштабной по своему содержанию и значению, программа развития Волгограда на ближайшие 10 лет является по-настоящему живым организмом и может корректироваться. Но при этом основные целевые и макроэкономические показатели программы должны остаться прежними, без изменений.

Генплан Волгограда — главный документ в градостроительной сфере на средне- и долгосрочный период, поэтому он должен увязать все запланированные мероприятия, программы и проекты дальнейшего социально-экономического развития города. Они должны быть синхронизированы в части территориального размещения и пространственного развития. 

По словам Бочарова, актуализированный Генплан должен определить новые, дополнительные направления, возможности и ресурсы для ускоренного, динамичного социально-экономического развития города и Волгоградской области в целом.

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