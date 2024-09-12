АИ-98 подорожал за неделю на полрубля в Волгограде

В частности, АИ-92 продается сегодня в среднем за 53,71 рубля за литр. Подходит к очередному психологическому рубежу цена на АИ-95 – 59,86 рубля. Дизтопливо на заправках реализуют за 64,01 рубля.
В частности, АИ-92 продается сегодня в среднем за 53,71 рубля за литр. Подходит к очередному психологическому рубежу цена на АИ-95 – 59,86 рубля. Дизтопливо на заправках реализуют за 64,01 рубля.
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