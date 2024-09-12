Экономика

АИ-98 подорожал за неделю на полрубля в Волгограде

Экономика 12.09.2024 08:02
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12.09.2024 08:02


АИ-98 стал единственным видом автомобильного топлива, подорожавшим за последнюю неделю. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Росстат, его цена выросла за неделю сразу на 47 копеек.
При это стоимость других видов топлива осталась на уровне предыдущей недели, утверждают в федеральном ведомстве.
В частности, АИ-92 продается сегодня в среднем за 53,71 рубля за литр. Подходит к очередному психологическому рубежу цена на АИ-95 – 59,86 рубля. Дизтопливо на заправках реализуют за  64,01 рубля.


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