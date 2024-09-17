Происшествия

«Спирт везли из других регионов»: подпольный ЛВЗ накрыли в Волгоградской области

Происшествия 17.09.2024 15:06
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17.09.2024 15:06


В Волгоградской области полицейские пресекли работу подпольного производства алкогольной продукции, задержаны 13 человек. Об этом, как передает V102.RU, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



По ее словам, завод по кустарному производству алкогольной продукции работал в Михайловке. Его организовали, по предварительным данным, пятеро фигурантов. Они же наладили поставку спиртосодержащей жидкости в Волгоградскую область.


Участников организованной группы задержали при силовой поддержке Росгвардии. 

В ходе обысков в жилищах и складских помещениях изъято более 40 тысяч бутылок немаркированной алкогольной продукции известных брендов, свыше 15 тонн спирта, легковые и грузовые автомобили, мобильные телефоны, упаковочная тара и оборудование для фасовки. 

Возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 171.1 УК РФ. В отношении подозреваемых избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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