Экономика

Банк Уралсиб учитывает покупки по СБП для начисления дохода по картам

Экономика 09.09.2024 15:53 Реклама
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09.09.2024 15:53 Реклама


Банк Уралсиб улучшил условия обслуживания карт с ежемесячной комиссией и начислением процентов на остаток. Теперь в сумме трат для бесплатного обслуживания карт и начисления процентов на остаток учитывается оплата товаров и услуг по СБП (оплата по QR-коду, оплата привязкой счета, оплата по ссылке). Переводы по СБП между физическими лицами (в том числе при совпадении отправителя и получателя) для бесплатного обслуживания карт и начисления процентов на остаток учитываться не будут. Изменения касаются новых и существующих клиентов банка. 
Банк Уралсиб активно развивает направление карточных продуктов. Флагманским продуктом линейки доходных карт является карта «Прибыль», сочетающая в себе наиболее востребованные у клиентов возможности – кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. В первый месяц после открытия карты 16% годовых на ежедневный остаток средств до 500 тыс. рублей включительно – будет начисляться вне зависимости от выполнения условий. Со второго месяца – та же ставка будет действовать при условии совершения ежемесячных расходных операций по карте на сумму не менее 20 тысяч рублей (при невыполнении данного условия процент на ежедневный остаток начисляется по ставке 0,1% годовых).
Более подробно о дебетовых картах Банка Уралсиб можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. ИНН 0274062111

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