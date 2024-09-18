Пенсионерка и мама модели из Волгограда попали в кредитную кабалу





Волгоградцы при подписании договоров на оказание различных услуг в сфере здоровья, красоты, модельного бизнеса могут попасть в кредитную кабалу. Об этом предупреждают в аппарате уполномоченного по правам человека Волгоградской области, передает V102.RU. Волгоградцы при подписании договоров на оказание различных услуг в сфере здоровья, красоты, модельного бизнеса могут попасть в кредитную кабалу. Об этом предупреждают в аппарате уполномоченного по правам человека Волгоградской области, передает V102.RU.

Излишняя доверчивость и отсутствие элементарных правовых знаний в сфере гражданско-правовых отношений приводят к тому, что некоторые жители Волгоградской области подписывают сомнительные договоры без их досконального изучения. Излишняя доверчивость и отсутствие элементарных правовых знаний в сфере гражданско-правовых отношений приводят к тому, что некоторые жители Волгоградской области подписывают сомнительные договоры без их досконального изучения.

Так, 38-летняя волгоградская мама Анна Ч. откликнулась на рекламное предложение индивидуального предпринимателя из Москвы, предлагавшего детям пройти отбор на обучение в модельном агентстве в качестве последующей роли актера, модели, ведущего танцора и певца. В итоге шесть фотоснимков 10-летнего сына обошлись женщине в 90 тыс.руб. Оперативно изыскать данную сумму женщине «помогла» сотрудница фирмы, оформив в дистанционном формате кредитный договор с платежной ставкой почти под 30% с одним из банковских учреждений. Так, 38-летняя волгоградская мама Анна Ч. откликнулась на рекламное предложение индивидуального предпринимателя из Москвы, предлагавшего детям пройти отбор на обучение в модельном агентстве в качестве последующей роли актера, модели, ведущего танцора и певца. В итоге шесть фотоснимков 10-летнего сына обошлись женщине в 90 тыс.руб. Оперативно изыскать данную сумму женщине «помогла» сотрудница фирмы, оформив в дистанционном формате кредитный договор с платежной ставкой почти под 30% с одним из банковских учреждений.

А 68-летней жительнице Калачевского района Людмиле Петровне Т., страдающей болями в коленных суставах, обсуждение курса лечебной терапии в одной из коммерческих медицинских организаций Волгограда обернулось заключением договора на оказание медицинских услуг с оформлением кредита на 300 тыс. руб. А 68-летней жительнице Калачевского района Людмиле Петровне Т., страдающей болями в коленных суставах, обсуждение курса лечебной терапии в одной из коммерческих медицинских организаций Волгограда обернулось заключением договора на оказание медицинских услуг с оформлением кредита на 300 тыс. руб.

При этом заявительницы утверждают, что к подписанию документов их навязчиво подвели сотрудники организаций. При этом заявительницы утверждают, что к подписанию документов их навязчиво подвели сотрудники организаций.

В связи с ростом числа подобных жалоб уполномоченный по правам человека Волгоградской области просит граждан реально оценивать соотношение оказываемых услуг и их стоимости, а также не поддаваться на уговоры заключения договоров с оформлением кредитов с высокими ставками. В связи с ростом числа подобных жалоб уполномоченный по правам человека Волгоградской области просит граждан реально оценивать соотношение оказываемых услуг и их стоимости, а также не поддаваться на уговоры заключения договоров с оформлением кредитов с высокими ставками.



