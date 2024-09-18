Пенсионерка и мама модели из Волгограда попали в кредитную кабалу

Общество 18.09.2024 06:20
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18.09.2024 06:20
Волгоградцы при подписании договоров на оказание различных услуг в сфере здоровья, красоты, модельного бизнеса могут попасть в кредитную кабалу. Об этом предупреждают в аппарате уполномоченного по правам человека Волгоградской области, передает V102.RU.
Излишняя доверчивость и отсутствие элементарных правовых знаний в сфере гражданско-правовых отношений приводят к тому, что некоторые жители Волгоградской области подписывают сомнительные договоры без их досконального изучения.
Так, 38-летняя волгоградская мама Анна Ч. откликнулась на рекламное предложение индивидуального предпринимателя из Москвы, предлагавшего детям пройти отбор на обучение в модельном агентстве в качестве последующей роли актера, модели, ведущего танцора и певца. В итоге шесть фотоснимков 10-летнего сына обошлись женщине в 90 тыс.руб. Оперативно изыскать данную сумму женщине «помогла» сотрудница фирмы, оформив в дистанционном формате кредитный договор с платежной ставкой почти под 30% с одним из банковских учреждений.
А 68-летней жительнице Калачевского района Людмиле Петровне Т., страдающей болями в коленных суставах, обсуждение курса лечебной терапии в одной из коммерческих медицинских организаций Волгограда обернулось заключением договора на оказание медицинских услуг с оформлением кредита на 300 тыс. руб.
При этом заявительницы утверждают, что к подписанию документов их навязчиво подвели сотрудники организаций.
В связи с ростом числа подобных жалоб уполномоченный по правам человека Волгоградской области просит граждан реально оценивать соотношение оказываемых услуг и их стоимости, а также не поддаваться на уговоры заключения договоров с оформлением кредитов с высокими ставками.
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