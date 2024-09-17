



17 сентября в Волгограде из-за крупной аварии на сетях энергоснабжения городские власти были вынуждены скорректировать работу трамваев и троллейбусов, чьи маршруты проходят по территории Дзержинского района. Как сообщает ИА «Высота 102», часть электротранспорта будет временно работать в усечённых границах, через резервные разворотные кольца.

- Трамвайные маршруты № 5, 7, 10 и 12 временно курсируют через кольцо на ул. Ангарской. На троллейбусных маршрутах № 10, 10а и 15а задействован подвижной состав с возможностью автономного хода, в связи с этим данные направления работают в штатном режиме, - рассказали журналистам в пресс-службе мэрии.

Ранее редакция уже сообщала, что Дзержинский район Волгограда остался без света из-за обрыва ЛЭП. По информации властей, авария произошла в 13:40 и оставила без электроэнергии не только рядовых потребителей, но и предприятия, а также вывела из строя светофоры на пр. Жукова, ул. Качинцев, б-ру 30-летия Победы.

Отметим, на месте происшествия сейчас работает аварийно-восстановительная бригада компании «Россети ЮГ».

Фото из архива ИА «Высота 102»