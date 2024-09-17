Встали даже трамваи: обрыв ЛЭП обесточил Дзержинский район Волгограда





17 сентября в Волгограде произошла крупная авария на сетях энергоснабжения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, света нет в Дзержинском районе. Обесточены оказались как рядовые потребители и предприятия, так и объекты, отвечающие за жизнеобеспечение города.

- Света нет нигде. В один миг электроэнергия исчезла в квартирах и магазинах. На улицах оказались выведены из строя светофоры. Трамваи и троллейбусы и те встали, - пожаловались журналистам местные жители.

По словам волгоградцев, подача коммунального ресурса прекратилась несколько часов назад и до сих пор специалистам не удалось вернуть потребителям электроэнергию. Более того, одновременно с отключением в Дзержинском районе о кратковременном отключении электроэнергии сообщили и некоторые потребители в Центральном районе Волгограда.

Редакция ИА «Высота 102» обратилась в компанию «Россети ЮГ» с просьбой прокомментировать масштабное отключение. В организации признали, что авария, из-за которой случился блэкаут, случилась именно на их инфраструктуре.

- На воздушной линии электропередачи в Дзержинском районе Волгограда произошло локальное технологическое нарушение. Об обрыве провода сообщили на горячую линию бдительные местные жители. Бригада филиала «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» оперативно прибыла на место. В данный момент они устраняют причину нарушения и одновременно подключают потребителей по резервным схемам электроснабжения. В ближайшее время подача электроэнергии потребителям будет восстановлена в полном объёме, - подчеркнули в пресс-службе компании «Россети Юг».

Фото из архива ИА «Высота 102»