Волгоградские волонтеры стали участниками всероссийского слета в Красноярске

Общество 17.09.2024 15:43
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17.09.2024 15:43
Более 100 самых активных волонтеров из 26 территорий, в том числе из Волгоградской области, побывали на слете в Красноярске. Участники мероприятия в течение двух дней проходили образовательную, деловую и экскурсионную программу, подготовленную компаниями РУСАЛ и Эн+.
Волгоград на слете представила руководитель волонтерского направления волгоградского алюминиевого завода Мария Хомутецкая, получившая благодарственное письмо за свой вклад в развитие культуры волонтерства.
– Программа была очень интересная и динамичная. Мы успели и поучиться, и пообщаться, и побывать на экскурсии. Для нас выступали замечательные спикеры. Мария Миронова, актриса театра и кино, президент и соучредитель благотворительного фонда поддержки деятелей искусства, меня покорила своей невероятной энергетикой. Она рассказала много полезного про свою работу. Сергей Егоров, глава города Дивногорска, вдохновил своей речью про ценность и необходимость труда волонтеров, – рассказала Мария.
Еще один волгоградский участник слета - волонтер Ирина Раскова рассказала, что ее больше всего впечатлило восхождение на Торгашинский хребет и путешествие по экологической тропе, которую строили волонтеры. Но главным сюрпризом для волгоградки стало получение гранта на волонтерский проект в следующем году.
– Я пока не решила окончательно, как лучше его реализовать. Но хотелось бы благоустроить территорию около нашей лаборатории.Я всегда планирую проекты с такой перспективой, чтобы они работали дальше, чтобы то, что мы сделали, было востребовано и нужно многим людям, – поделилась Ирина.
Отметим, что одним из главных поводов проведения слета стал юбилей благотворительного фонда РУСАЛа, которому в этом году исполняется 20 лет. За это время фонд поддержал грантами более 1300 благотворительных и волонтерских проектов на сумму более 22 млрд рублей.
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