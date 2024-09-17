Волгоградские волонтеры стали участниками всероссийского слета в Красноярске





Более 100 самых активных волонтеров из 26 территорий, в том числе из Волгоградской области, побывали на слете в Красноярске. Участники мероприятия в течение двух дней проходили образовательную, деловую и экскурсионную программу, подготовленную компаниями РУСАЛ и Эн+.

Волгоград на слете представила руководитель волонтерского направления волгоградского алюминиевого завода Мария Хомутецкая, получившая благодарственное письмо за свой вклад в развитие культуры волонтерства.

– Программа была очень интересная и динамичная. Мы успели и поучиться, и пообщаться, и побывать на экскурсии. Для нас выступали замечательные спикеры. Мария Миронова, актриса театра и кино, президент и соучредитель благотворительного фонда поддержки деятелей искусства, меня покорила своей невероятной энергетикой. Она рассказала много полезного про свою работу. Сергей Егоров, глава города Дивногорска, вдохновил своей речью про ценность и необходимость труда волонтеров, – рассказала Мария.





Еще один волгоградский участник слета - волонтер Ирина Раскова рассказала, что ее больше всего впечатлило восхождение на Торгашинский хребет и путешествие по экологической тропе, которую строили волонтеры. Но главным сюрпризом для волгоградки стало получение гранта на волонтерский проект в следующем году.

– Я пока не решила окончательно, как лучше его реализовать. Но хотелось бы благоустроить территорию около нашей лаборатории.Я всегда планирую проекты с такой перспективой, чтобы они работали дальше, чтобы то, что мы сделали, было востребовано и нужно многим людям, – поделилась Ирина.

Отметим, что одним из главных поводов проведения слета стал юбилей благотворительного фонда РУСАЛа, которому в этом году исполняется 20 лет. За это время фонд поддержал грантами более 1300 благотворительных и волонтерских проектов на сумму более 22 млрд рублей.







