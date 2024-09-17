Общество

Представители «Росмолодежи» познакомились с работой пищевого производства в Волгограде

Общество 17.09.2024 14:32 Реклама
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17.09.2024 14:32 Реклама

Производственно-логистический комплекс «Виво» посетили с экскурсией более 20 студентов-победителей различных конкурсов от Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь». В рамках мероприятия участники познакомились с пищевым производством в интерактивном формате.

— Экскурсия в производственно-логистический центр «Виво» была для нашей группы настоящим открытием. Мы смогли увидеть, как работает современное пищевое производство, и узнать много нового о том, что происходит за кулисами процесса создания продуктов питания, — сказала руководитель экскурсионной группы Екатерина Федоркова.

Интерактив был направлен на то, чтобы познакомить студентов с особенностями работы пищевого производства в интересном и доступном формате. Участники прошли ряд интерактивных заданий, связанных с изучением процесса производства продуктов питания. Они узнали о том, как работает оборудование, изучили основы гигиены и безопасности на пищевых предприятиях.

— Я уверен, что такие экскурсии очень важны для молодежи. Они помогают нам лучше понять, как устроен мир вокруг нас. Я благодарен организаторам за возможность посетить этот уникальный производственно-логистический комплекс, — поделился впечатлениями студент из Краснодара Кирилл Спирин.

Знакомство с процессом производства продуктов питания — важный опыт для студентов. Он помогает им лучше понять, как устроена работа предприятий, какие требования предъявляются к сотрудникам и как обеспечивается безопасность продукции. Кроме того, такие мероприятия способствуют развитию интереса к профессиям, связанным с пищевой промышленностью, и могут стать отправной точкой для выбора будущей карьеры.

В целом, подобные экскурсии позволяют молодым людям лучше понять, как устроена экономика страны, какие профессии востребованы и как можно внести свой вклад в развитие общества.

Фото: пресс-служба ООО «Виво Маркет»

Реклама. ООО «Виво Маркет», ИНН 3461061226, erid: F7NfYUJCUneLuWYVK1P5

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