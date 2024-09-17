В Волгограде юной закладчице грозит 20 лет за сооружение тайников





В Городищенском районе Волгограда полицейские задержали 18-летнюю девушку, которая подозревается в распространении сильнодействующих веществ. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, во дворах домов на территории Дзержинского района было обнаружено 24 тайника с порошкообразным веществом.





Установлено, что задержанная покупала наркотическое вещество через Интернет и после сбывала их через тайники-закладки. Экспертиза показала, что изъятое вещество является N-метилэфедроном.

- Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 ч. 4 ст. 228.1 УК РФ - «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы, - уточнили в региональном главке.





Девушка сейчас находится под административным арестом, по истечению срока которого ей будет избрана мера пресечения.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области