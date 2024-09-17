



Инициативная группа жителей ЖК «Шоколад» решили пригласить священнослужителя и освятить 20-этажный дом в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщает V102.RU, причиной такого решения стала череда пожаров в этом многоэтажном здании.

Напомним, ранее в высотном доме № 19 по улице Расула Гамзатова загорелась квартира на 7-м этаже. С места пожара были госпитализированы четверо человек. Тогда пожарные спасли 14 жильцов, а 56 человек пришлось эвакуировать на время тушения огня.

— Это третий пожар в одном и том же подъезде. Конечно, верующие люди захотели освятить. С этим другие могут быть не согласны, ведь не все верующие. Но инициатива сугубо жителей - УК лишь оплачивает, а организуют все жильцы, — рассказала информагентству одна из жительниц этого дома.

Также по информации жильцов, еще одна трагедия произошла в этой высотке в 2023 году. Тогда под окнами дома было обнаружено тело 13-летней девочки-подростка.

В компании ООО «УК ЗЕНИТ-СЕРВИС» от организации обряда освящения помещения открестились, пояснив, что в данной инициативе управляющая компания никакого участия не принимает.

— Полная дезинформация. Мы не являемся посредниками между священником и жителями дома. Они сами занимаются этим вопросом, — прокомментировали V102.RU в УК.