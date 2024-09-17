Волгоградка поймала на фотоохоте отца-нарушителя





Еще один факт сброса строительного мусора зафиксировала жительница Волгограда в Краснооктябрьском районе. Подтверждение совершенного нарушения горожанка прислала на почту регионального оператора «ЭкоЦентр». Это уже второй «трофей» в рамках экологической акции, объявленной в начале сентября. Сообщается, что нарушитель вредил экологии вместе с сыном.

– Взрослый мужчина на черной машине и несовершеннолетний ребёнок подъезжали к бункеру и выгружали доски, большие части деревянной конструкции. Видимо, часть какой-то постройки. Можно предположить, что это отец и сын, – рассказали в «ЭкоЦентре». – Инцидент произошёл 12 сентября в 17:08 по улице Гвардейская, 35. Факт нарушения зафиксировала на видео неравнодушная волгоградка.







Свой видеоролик волгоградка прислала на почтовый ящик pressa_eco@clean-rf.ru в рамках акции «Фотоохота на эконарушителей». Как и было обещано ранее, автор видеоролика получит вознаграждение от регоператора в размере 500 рублей.

– Видеоматериалы будут направлены в Управление МВД по г. Волгограду и комитет природных ресурсов и экологии Волгоградской области для установления личности нарушителя и привлечения его к ответственности, – заверили в «ЭкоЦентре».

Напомним, акция продолжится до 11 октября. Регоператором рассматриваются только фото и видеоматериалы, соответствующие требованиям: фиксация момента сброса отходов, госномера транспортного средства, используемого при совершении нарушения. Необходимо предоставить достоверную информацию о дате, месте, времени факта сброса отходов.