В Волгограде для болельщиков «Ротора» пустят дополнительные электрички





Футбольных болельщиков в Волгограде 20 сентября после матча «Ротора» и «Черноморца» развезут дополнительные рейсы городских электричек. Как сообщили V102.RU в Приволжской железной дороге, электрички поедут в южные районы города и в Волжский.

№6437/6438 Волгоград-1 – Волжский отправится со ст. Волгоград-1 в 22:12, с верхней платформы Мамаев Курган – в 22:18. Прибытие на станцию Волжский - в 23:01;

№6339 Краснооктябрьская – Шпалопропитка отправится со ст. Краснооктябрьская в 22:06, с нижней платформы Мамаев Курган – в 22:13, прибытие на ст. Шпалопропитка в 23:19.

Напомним, 20 сентября матч в Волгограде начнется в 19:30.