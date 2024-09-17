Общество

В Волгограде для болельщиков «Ротора» пустят дополнительные электрички

Общество 17.09.2024 11:26
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17.09.2024 11:26


Футбольных болельщиков в Волгограде 20 сентября после матча «Ротора» и «Черноморца» развезут дополнительные рейсы городских электричек. Как сообщили V102.RU в Приволжской железной дороге, электрички поедут в южные районы города и в Волжский. 

№6437/6438 Волгоград-1 – Волжский отправится со ст. Волгоград-1 в 22:12, с верхней платформы Мамаев Курган – в 22:18. Прибытие на станцию Волжский - в 23:01;

№6339 Краснооктябрьская – Шпалопропитка отправится со ст. Краснооктябрьская в 22:06, с нижней платформы Мамаев Курган – в 22:13, прибытие на ст. Шпалопропитка в 23:19.

Напомним, 20 сентября матч в Волгограде начнется в 19:30. 

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