Момент ДТП с перевертышем у речпорта в Волгограде попал на видео





Сегодня, 12 сентября, у речпорта в Волгограде перевернулся автомобиль Daewoo Nexia, передает V102.RU. Авария произошла утром на Нулевой продольной, а момент происшествия зафиксировали уличные камеры видеонаблюдения.





В ГУ МВД России по Волгоградской области уточнили, что водитель иномарки не справился с управлением, в связи с чем произошло опрокидывание.

- В 08:20 24-летний водитель, управляя автомашиной Daewoo Nexia, двигаясь по набережной 62-й Армии, не справился с управлением и совершил опрокидывание, - уточнили в ведомстве.

В результате ДТП водитель не пострадал. Движением на участке дороги восстановлено.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области