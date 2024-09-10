Происшествия

В хуторе Волгоградской области ввели карантин из-за смертельной заразы

Происшествия 10.09.2024 19:36
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10.09.2024 19:36


В хуторе Помалинский Алексеевского района установлен карантин в связи с обнаружением  бешенства у домашнего животного. Как сообщает V102.RU со ссылкой на проект приказа комитета ветеринарии Волгоградской области, в населенном пункте, где проживает около двухсот человек,  уже проводятся соответствующие мероприятия – дератизация, дезинфекция мест, где обитало больное животное, а также подомовой обход ветеринарами дворов и вакцинация питомцев.
В комитете ветеринарии Волгоградской области корреспонденту V102.RU пояснили, что бешенство подтвердилось у домашней собаки. Животное неожиданно стало проявлять агрессию по отношению к хозяевам. Контактировавшие с собакой жители также получают профилактическую вакцину от бешенства.

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