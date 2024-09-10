В хуторе Волгоградской области ввели карантин из-за смертельной заразы

Происшествия 10.09.2024 19:36
0
10.09.2024 19:36
В хуторе Помалинский Алексеевского района установлен карантин в связи с обнаружением бешенства у домашнего животного. Как сообщает V102.RU со ссылкой на проект приказа комитета ветеринарии Волгоградской области, в населенном пункте, где проживает около двухсот человек, уже проводятся соответствующие мероприятия – дератизация, дезинфекция мест, где обитало больное животное, а также подомовой обход ветеринарами дворов и вакцинация питомцев.В комитете ветеринарии Волгоградской области корреспонденту V102.RU пояснили, что бешенство подтвердилось у домашней собаки. Животное неожиданно стало проявлять агрессию по отношению к хозяевам. Контактировавшие с собакой жители также получают профилактическую вакцину от бешенства.
В Волгограде два человека пострадали в ДТП на 3-й Продольной магистрали10.09.2024 16:53
Происшествия 10.09.2024 16:53
В Волжском объявили в розыск рецидивиста, зарезавшего 39-летнего мужчину10.09.2024 16:28
Происшествия 10.09.2024 16:28
В Волгограде ДТП собрало пробку на 3-й Продольной магистрали10.09.2024 16:09
Происшествия 10.09.2024 16:09
SHOT: при атаке БПЛА в Подмосковье погибла женщина из Волгоградской области10.09.2024 12:44
Происшествия 10.09.2024 12:44
В Жирновске пропал свет из-за вспыхнувшей опоры ЛЭП10.09.2024 12:29
Происшествия 10.09.2024 12:29
Под Волгоградом на трассе через Волго-Ахтубинскую пойму загорелась фура10.09.2024 10:59
Происшествия 10.09.2024 10:59
На перекрестке в Волгограде второрядника настигла карма: видео10.09.2024 09:40
Происшествия 10.09.2024 09:40
Рыбак нашел тело пропавшего пенсионера в Волгоградской области09.09.2024 20:08
Происшествия 09.09.2024 20:08
В Волжском компания пешеходов сломала светофор09.09.2024 19:37
Происшествия 09.09.2024 19:37
Полиция задержала волгоградца, избившего грифами в спортзале атлета09.09.2024 18:44
Происшествия 09.09.2024 18:44
Подросток получил тяжелые травмы при обрушении гаража в Волгограде09.09.2024 17:09
Происшествия 09.09.2024 17:09
Водонагреватель «спалил» дом в Волгоградской области09.09.2024 16:27
Происшествия 09.09.2024 16:27
«Я тут главный!»: избитый грифами в спортзале My Gym атлет попал в больницу Волгограда09.09.2024 13:36
Происшествия 09.09.2024 13:36
В Волгограде на видео засняли столкновение мотоцикла с иномаркой у «торгушки»09.09.2024 10:09
Происшествия 09.09.2024 10:09
Под Волгоградом водитель «ГАЗели» скончался в ДТП с грузовиком09.09.2024 09:35
Происшествия 09.09.2024 09:35