Подросток получил тяжелые травмы при обрушении гаража в Волгограде





В Волгограде в больницу №7 в тяжелом состоянии был доставлен 14-летний подросток, который пострадал при обрушении гаража в Советском районе. У ребенка, по информации экстренных служб, переломаны кости таза.

Известно, что инцидент произошел накануне, 8 сентября, на ул. Голубятникова в поселке Горьковском. Бригадой медиков пострадавший был доставлен в лечебное учреждение поздно вечером.

– Вызов поступил около 23.00. В больницу скорой помощи с предварительным диагнозом «закрытый перелом костей таза» мальчик был доставлен с ул. Деповской, – рассказали в экстренных службах.

Уточняется, что улицы Деповская и Голубятникова расположены поблизости. Вероятнее всего, подросток получил травмы во время прогулки. Гараж, с которого обвалилась кирпичная кладка, травмировав мальчика, расположен рядом с домом №7 по ул. Голубятникова.