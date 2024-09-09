Происшествия

Подросток получил тяжелые травмы при обрушении гаража в Волгограде

Происшествия 09.09.2024 17:09
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09.09.2024 17:09


В Волгограде в больницу №7 в тяжелом состоянии был доставлен 14-летний подросток, который пострадал при обрушении гаража в Советском районе. У ребенка, по информации экстренных служб, переломаны кости таза. 

Известно, что инцидент произошел накануне, 8 сентября, на ул. Голубятникова в поселке Горьковском. Бригадой медиков пострадавший был доставлен в лечебное учреждение поздно вечером. 

– Вызов поступил около 23.00. В больницу скорой помощи с предварительным диагнозом «закрытый перелом костей таза» мальчик был доставлен с ул. Деповской, – рассказали в экстренных службах. 

Уточняется, что улицы Деповская и Голубятникова расположены поблизости. Вероятнее всего, подросток получил травмы во время прогулки. Гараж, с которого обвалилась кирпичная кладка, травмировав мальчика, расположен рядом с домом №7 по ул. Голубятникова.  

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