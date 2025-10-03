Общество

В Волгоградской области обновили 21 километр дороги «Жирновск – Вешенская»

Общество 03.10.2025 17:22
0
03.10.2025 17:22


В Кумылженском районе после ремонта введены в эксплуатацию два участка автомобильной дороги «Жирновск – Рудня – Вязовка – Михайловка – Кумылженская – Вешенская» протяженностью в 21 километр. Оба объекта, один из которых был выполнен с опережением срока на 11 месяцев, приведены в порядок в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Эта дорога является важной транспортной артерией для Кумылженского района. Он связывет между собой крупные населенные пункты. На первом участке протяженностью 9,7 км возле Слащевского сельского поселения подрядчики усилили основание дорожного полотна, спланировали обочины, заменили покрытие, установили дорожные знаки и ограждения, нанесли разметку. 

Те же работы были проведены и на втором участке у хутора Шакин – на участке протяженностью 11,2 км. Кроме того, в самом населенном пункте были установлены новые светофоры, метеостанция, оборудованы подъездные карманы и пешеходные тротуары, а также заменены остановочные павильоны и смонтированы 3 км линии освещения.


Открытие обновленных дорог прошло сегодня при участии дорожных рабочих, представителей органов местного самоуправления, жителей района. Посетил район и председатель регионального комитета транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Васильев. 

Напомним, что в Волгоградском регионе на протяжении последних 10 лет уделяют особое внимание развитию дорожно-транспортной инфраструктуры. В текущем году строительство и ремонт ключевых объектов идет в плановом порядке –  как в перспективе изменится жизнь региона благодаря модернизации дорожной сети, ранее рассказал губернатор Андрей Бочаров на встрече с молодежью и жителями региона. 

Изменения в этом году уже почувствовали жители Тракторозаводского района Волгограда, где после реконструкции было открыто полноценное движение на улице Латошинской. Всего с 2014 по 2024 годы включительно на территории субъекта с использованием ресурсов нацпроекта, федеральных и региональных программ построены, реконструированы и отремонтированы порядка 4,8 тыс. км дорог. В 2025-м работы планируют выполнить на участках общей протяжностью 387 км. 

Фото: администрация Волгоградской области

Материал опубликован в рамках спецпроекта ИА «Высота 102» «Развитие Волгоградской области»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
03.10.2025 18:16
Общество 03.10.2025 18:16
Комментарии

0
Далее
Общество
03.10.2025 16:10
Общество 03.10.2025 16:10
Комментарии

0
Далее
Общество
03.10.2025 15:36
Общество 03.10.2025 15:36
Комментарии

0
Далее
Общество
03.10.2025 15:05
Общество 03.10.2025 15:05
Комментарии

0
Далее
Общество
03.10.2025 14:09
Общество 03.10.2025 14:09
Комментарии

0
Далее
Общество
03.10.2025 12:39
Общество 03.10.2025 12:39
Комментарии

0
Далее
Общество
03.10.2025 12:13
Общество 03.10.2025 12:13
Комментарии

0
Далее
Общество
03.10.2025 12:06
Общество 03.10.2025 12:06
Комментарии

0
Далее
Общество
03.10.2025 11:14
Общество 03.10.2025 11:14
Комментарии

0
Далее
Общество
03.10.2025 10:43
Общество 03.10.2025 10:43
Комментарии

0
Далее
Общество
03.10.2025 10:30
Общество 03.10.2025 10:30
Комментарии

0
Далее
Общество
03.10.2025 10:22
Общество 03.10.2025 10:22
Комментарии

0
Далее
Общество
03.10.2025 10:05
Общество 03.10.2025 10:05
Комментарии

0
Далее
Общество
03.10.2025 10:00
Общество 03.10.2025 10:00
Комментарии

0
Далее
Общество
03.10.2025 09:30
Общество 03.10.2025 09:30
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:16
Бюст ленегдарного разведчика Рихарда Зорге открыли в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:51
Площадь пожара на севере Волгограда достигла 5 гектаровСмотреть фотографии
17:25
Под Волгоградом зерновоз на трассе разворотил две легковушки: водители скончалисьСмотреть фотографии
17:22
В Волгоградской области обновили 21 километр дороги «Жирновск – Вешенская»Смотреть фотографии
16:43
ФСБ задержала москвича за аферу с миллионами ОблкомэкономразвитияСмотреть фотографииCмотреть видео
16:10
В Волгограде и области за сентябрь пропали 44 человекаСмотреть фотографии
15:55
«Надеюсь на полный стадион в Волгограде»: Карпин назвал состав сборной России на матч с Ираном Смотреть фотографии
15:36
В Волгограде пройдёт фестиваль фаер-шоу «Огни осени»Смотреть фотографии
15:20
Выглядит – жутко: фотограф показал, как горит пойма на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
15:05
Осенняя интерференция может ослабить ТВ-сигнал в Волгограде и областиСмотреть фотографии
14:39
В Волгограде крупный пожар на Спартановке подобрался к гаражным кооперативамСмотреть фотографииCмотреть видео
14:28
Под Волгоградом мститель поджег на ферме поле с сеномСмотреть фотографии
14:09
Глава Облпромторга и ТЭК о ситуации на АЗС Волгограда: «Дефицита не наблюдается»Смотреть фотографии
13:34
Суд Волгограда жестко покарал группу молодчиков, избивших пассажиров автобусаСмотреть фотографии
12:41
Волгоградцы пожаловались на чиновников офицерам центрального аппарата СКСмотреть фотографии
12:39
«Вопрос нескольких сотен метров»: волгоградцы просят продлить троллейбус №15а вглубь ЖилгородкаСмотреть фотографии
12:39
Под Волгоградом лейтенанты полиции спасли от огня частный домСмотреть фотографии
12:13
В Волгограде изменили движение маршрутов трамваев №5 и 10Смотреть фотографии
12:06
Под Волгоградом прокуратура помогла главе поселения стать ближе к местным жителямСмотреть фотографии
12:04
Бочаров созвал на встречу глав финансово-экономического блокаСмотреть фотографии
11:16
Минсельхоз продлил запрет на вылов воблы в ВолгеСмотреть фотографии
11:14
Новая вспышка на Солнце угрожает мучительными мигренями волгоградцамСмотреть фотографии
11:07
Рскошной жизни дочери Цапка может прийти конец после ДТП под ТаганрогомСмотреть фотографии
10:43
В Волгограде депутаты присмотривают новых руководителей в обладминСмотреть фотографии
10:30
В Волгограде прощаются с педагогом и наставником Ниной ОбликовойСмотреть фотографии
10:22
В Волгограде провинившиеся байкеры передумали закрывать мотосезонСмотреть фотографии
10:16
T2 обеспечила связью рекреационную зону «Ерик Верблюд»Смотреть фотографии
10:05
Андрей Бочаров поручил организовать нормальные столовые в школахСмотреть фотографии
10:00
Водитель «Лады» вылетел в кювет на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:30
«От вас зависят судьбы будущих поколений»: Андрей Бочаров поздравил педагогов с Днём учителяСмотреть фотографии
 