



В Кумылженском районе после ремонта введены в эксплуатацию два участка автомобильной дороги «Жирновск – Рудня – Вязовка – Михайловка – Кумылженская – Вешенская» протяженностью в 21 километр. Оба объекта, один из которых был выполнен с опережением срока на 11 месяцев, приведены в порядок в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Эта дорога является важной транспортной артерией для Кумылженского района. Он связывет между собой крупные населенные пункты. На первом участке протяженностью 9,7 км возле Слащевского сельского поселения подрядчики усилили основание дорожного полотна, спланировали обочины, заменили покрытие, установили дорожные знаки и ограждения, нанесли разметку.

Те же работы были проведены и на втором участке у хутора Шакин – на участке протяженностью 11,2 км. Кроме того, в самом населенном пункте были установлены новые светофоры, метеостанция, оборудованы подъездные карманы и пешеходные тротуары, а также заменены остановочные павильоны и смонтированы 3 км линии освещения.





Открытие обновленных дорог прошло сегодня при участии дорожных рабочих, представителей органов местного самоуправления, жителей района. Посетил район и председатель регионального комитета транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Васильев.

Напомним, что в Волгоградском регионе на протяжении последних 10 лет уделяют особое внимание развитию дорожно-транспортной инфраструктуры. В текущем году строительство и ремонт ключевых объектов идет в плановом порядке – как в перспективе изменится жизнь региона благодаря модернизации дорожной сети, ранее рассказал губернатор Андрей Бочаров на встрече с молодежью и жителями региона.

Изменения в этом году уже почувствовали жители Тракторозаводского района Волгограда, где после реконструкции было открыто полноценное движение на улице Латошинской. Всего с 2014 по 2024 годы включительно на территории субъекта с использованием ресурсов нацпроекта, федеральных и региональных программ построены, реконструированы и отремонтированы порядка 4,8 тыс. км дорог. В 2025-м работы планируют выполнить на участках общей протяжностью 387 км.

Фото: администрация Волгоградской области

Материал опубликован в рамках спецпроекта ИА «Высота 102» «Развитие Волгоградской области»