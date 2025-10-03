



Более 600 участников опроса ИА «Высота 102» назвали «очень плохой» идею депутатов Госдумы о переносе начала первых уроков в школах на полчаса – на 09.00. По мнению волгоградцев, авторы такой инициативы слишком далеки от народа, который в это время уже, как правило, «стоит у станка».

Напомним, что предложени 1 октября озвучил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. По его словам, сдвиг начала уроков на более позднее время поможет выспаться не только детям, но и их родителям, которые ежедневно отвозят их в школу.

– Такой режим у большинства школьников занимает все шесть дней в неделю, а порой и в воскресенье приходится уделять время учебе. К чему приведет такой активный учебный ритм? Ни к чему хорошему, – цитата из сообщения депутата.

Редакция «Высоты 102» попросила подписчиков оценить инициативу депутатов ГД. 48% участников опроса высказались категорически против, 14% (178 человек) оценили инициативу на "отлично" и порадовались, что появилась надежда поспать, 149 человек (12%) назвали идею неудачной, так как могут пострадать ученики второй смены. Еще 26% (334 человка) опрошенных заявили, что лучше бы депутаты подумали над отменой шестидневки в российских школах – в таком случае шансов выпаться и отдохнуть появилось бы больше.

А вот так волгоградцы прокомментировали идею:

– А заканчивать вторая смена во сколько будет Да и родители, по большей части, завезли – и на работу помчались! Мы не в Москве живем, и работа у многих раньше, чем в 9 начинается.

– Тогда и рабочий день пусть переносят, начало на 9 утра. А так кто будет водить в школу детей, если у родителей работа с 8 утра, а школа будет с 9?

– Депутаты далеко от народа... Могут себе позволить и до 9 часов, видимо, поспать, они же не представляют себе, что люди например на заводе с 7:30 работают...

– У дочери уроки начинаются в 13:10, заканчивает в 17:05, это значит, мы будет идти домой по темну и домашнее задание будем делать ночью! Зато депутаты высыпаться будут!!!





