Волгоградцев предупредили о беспилотной опасности вечером 3 октября

Жители Волгограда и области вечером 3 октября получили массовую рассылку RSCHS с предупреждением о беспилотной опасности.
Общество 03.10.2025 22:49
0
03.10.2025 22:49
В сообщениях волгоградцев предупреждают об опасности нахождения на открытых участках местности, а также вблизи окон. В случае ЧП, напоминают жителям региона, звонить необходимо по единому номеру экстренныхтслцжб 112.
Отметим, что аэропорт Волгограда на момент публикации отправлял и принимал воздушные суда в штатном режиме.
«У семи нянек…»: в Волгограде зловонное болото на ул. Ткачёва продолжает поглощать двор МКД03.10.2025 21:23
Общество 03.10.2025 21:23
Десять СНТ на острове Сарпинском обвинили в «краже» воды из Волги03.10.2025 21:01
Общество 03.10.2025 21:01
«Слишком далеки от народа»: волгоградцы раскритиковали идею депутатов ГД о переносе уроков в школе03.10.2025 20:30
Общество 03.10.2025 20:30
РПН изучает воздух из-за крупного пожара на севере Волгограда03.10.2025 19:53
Общество 03.10.2025 19:53
Фермер подарил ЦПКиО 300-килограмммовую тыкву-рекордсменку03.10.2025 19:11
Общество 03.10.2025 19:11
Таксовавшего в центре Волгограда мигранта оставили без колес03.10.2025 18:56
Общество 03.10.2025 18:56
Бюст легендарного разведчика Рихарда Зорге открыли в Волгограде03.10.2025 18:16
Общество 03.10.2025 18:16
В Волгоградской области обновили 21 километр дороги «Жирновск – Вешенская»03.10.2025 17:22
Общество 03.10.2025 17:22
В Волгограде и области за сентябрь пропали 44 человека03.10.2025 16:10
Общество 03.10.2025 16:10
В Волгограде пройдёт фестиваль фаер-шоу «Огни осени»03.10.2025 15:36
Общество 03.10.2025 15:36
Осенняя интерференция может ослабить ТВ-сигнал в Волгограде и области03.10.2025 15:05
Общество 03.10.2025 15:05
Глава Облпромторга и ТЭК о ситуации на АЗС Волгограда: «Дефицита не наблюдается»03.10.2025 14:09
Общество 03.10.2025 14:09
Под Волгоградом лейтенанты полиции спасли от огня частный дом03.10.2025 12:39
Общество 03.10.2025 12:39
В Волгограде изменили движение маршрутов трамваев №5 и 1003.10.2025 12:13
Общество 03.10.2025 12:13
Под Волгоградом прокуратура помогла главе поселения стать ближе к местным жителям03.10.2025 12:06
Общество 03.10.2025 12:06