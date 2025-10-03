Волгоградцев предупредили о беспилотной опасности вечером 3 октября





Жители Волгограда и области вечером 3 октября получили массовую рассылку RSCHS с предупреждением о беспилотной опасности.

В сообщениях волгоградцев предупреждают об опасности нахождения на открытых участках местности, а также вблизи окон. В случае ЧП, напоминают жителям региона, звонить необходимо по единому номеру экстренныхтслцжб 112.





Отметим, что аэропорт Волгограда на момент публикации отправлял и принимал воздушные суда в штатном режиме.