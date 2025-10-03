Таксовавшего в центре Волгограда мигранта оставили без колес





В Волгограде сегодня, 3 октября, вечером сотрудники Госавтоинспекции проводят специальное рейдовое мероприятие, в ходе которого особое внимание уделяется транспортным средствам с подложными госзнаками, либо без них, тонированным авто и авто, находящимся в розыске. В ходе массовой проверки выявляют и нарушителей. Так, в Центральном районе инспекторы оставили без машины иностранного гражданина – мужчина таксовал, не имея на это законных оснований.

– Сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль марки Kia Rio под управлением гражданина иностранного государства. Мужчина осуществлял трудовую деятельность, связанную с управлением транспортным средством и перевозкой пассажиров. Водитель имел при себе лишь национальное водительское удостоверение, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.





Автомобиль у таксиста изъяли и отправили на спецстоянку. Водителю предстоит выплатить штраф в размере 15 000 рублей.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

