В Волгограде крупный пожар на Спартановке подобрался к гаражным кооперативам

3 октября в Тракторозаводском районе Волгограда произошёл крупный ландшафтный пожар. Пламя объяло пойменную часть Мокрой Мечётки в границах пр. Ленина и ул. Шурухина. Огонь вплотную подобрался к гаражным кооперативам. Апокалиптическую картину очевидцы засняли на видео.
Судя по опубликованным кадрам, благодаря сильным порывам ветра огонь стремительно распространился по сухой растительности, а также охватил завалы мусора, из-за чего местные жители наблюдают огромный столб густого чёрного дыма.
Отметим, по информации ГУ МЧС России по Волгоградской области, на месте уже работают спасатели. Информация о пожаре поступила в ведомство в 13:35. По предварительной информации, горят заросли камыша и мусор.
Фото и видео: Андрей Поручаев / ИА "Высота 102"