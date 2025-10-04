Общество

В Волгограде пристраивают осиротившего минипига

Общество 04.10.2025 08:32
0
04.10.2025 08:32


В Волгограде пытаются найти новый дом и хозяев миниатюрной свинке. Как рассказали в приюте «Птичий остров», осиротевшего минипига необходимо пристроить до холодов и лучше всего – в Красноармейском районе, где его смогут навещать волонтеры и кормить и убираться.

Минипигу нужен теплый сарай и возможность прогуляться на небольшом участке. Характер у питомца спокойный, ориентированный на человека.

Между тем, волгоградцы уже откликнулись и предложили свои варианты для размещения свинки. Правда, некоторые заподозрили, что это вовсе не минипиг, а вьетнамская вислобрюхая.

Фото «Птичий остров» VK.com

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
04.10.2025 10:06
Общество 04.10.2025 10:06
Комментарии

0
Далее
Общество
04.10.2025 09:49
Общество 04.10.2025 09:49
Комментарии

0
Далее
Общество
04.10.2025 08:47
Общество 04.10.2025 08:47
Комментарии

0
Далее
Общество
04.10.2025 07:46
Общество 04.10.2025 07:46
Комментарии

0
Далее
Общество
04.10.2025 07:28
Общество 04.10.2025 07:28
Комментарии

0
Далее
Общество
04.10.2025 05:44
Общество 04.10.2025 05:44
Комментарии

0
Далее
Общество
04.10.2025 05:37
Общество 04.10.2025 05:37
Комментарии

0
Далее
Общество
03.10.2025 22:49
Общество 03.10.2025 22:49
Комментарии

0
Далее
Общество
03.10.2025 21:23
Общество 03.10.2025 21:23
Комментарии

0
Далее
Общество
03.10.2025 21:01
Общество 03.10.2025 21:01
Комментарии

0
Далее
Общество
03.10.2025 20:30
Общество 03.10.2025 20:30
Комментарии

0
Далее
Общество
03.10.2025 19:53
Общество 03.10.2025 19:53
Комментарии

0
Далее
Общество
03.10.2025 19:11
Общество 03.10.2025 19:11
Комментарии

0
Далее
Общество
03.10.2025 18:56
Общество 03.10.2025 18:56
Комментарии

0
Далее
Общество
03.10.2025 18:16
Общество 03.10.2025 18:16
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:06
В ФАС рассчитали максимальные тарифы на свет для волгоградцев в 2026 годуСмотреть фотографии
09:49
В Волгограде 4 октября ограничили доступ на Мамаев курганСмотреть фотографии
09:40
Под Волгоградом в ДТП погибла 12-летняя девочкаСмотреть фотографии
08:47
Премией Минкульта отметили Волгоградскую область и волгоградский музейСмотреть фотографии
08:32
В Волгограде пристраивают осиротившего минипигаСмотреть фотографии
07:28
Минобороны: силы ПВО сбили 16 БПЛА в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:57
Бочаров: в Кумылженском районе тушат траву после отражения атаки БПЛАСмотреть фотографии
06:12
В Волгограде четверо водителей лишились авто из-за отсутствия регистрацииСмотреть фотографииCмотреть видео
05:44
Пассажиры рейса «Волгоград-Санкт-Петербург» провели ночь в аэропортуСмотреть фотографии
05:37
Беспилотная опасность сохранялась в Волгоградской области почти 6 часовСмотреть фотографии
22:49
Волгоградцев предупредили о беспилотной опасности вечером 3 октябряСмотреть фотографии
22:12
Гандболистки «Динамо-Синары» уступили ЦСКА в МосквеСмотреть фотографии
21:23
«У семи нянек…»: в Волгограде зловонное болото на ул. Ткачёва продолжает поглощать двор МКДСмотреть фотографииCмотреть видео
21:01
Десять СНТ на острове Сарпинском обвинили в «краже» воды из ВолгиСмотреть фотографии
20:30
«Слишком далеки от народа»: волгоградцы раскритиковали идею депутатов ГД о переносе уроков в школеСмотреть фотографии
19:53
РПН изучает воздух из-за крупного пожара на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
19:11
Фермер подарил ЦПКиО 300-килограмммовую тыкву-рекордсменкуСмотреть фотографии
18:56
Таксовавшего в центре Волгограда мигранта оставили без колесСмотреть фотографииCмотреть видео
18:36
Главный тренер ватерпольного клуба «Спартак-Волгоград» Владимир Карабутов: «Наша цель – чемпионство»Смотреть фотографии
18:16
Бюст легендарного разведчика Рихарда Зорге открыли в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:51
Площадь пожара на севере Волгограда достигла 5 гектаровСмотреть фотографии
17:25
Под Волгоградом зерновоз на трассе разворотил две легковушки: водители скончалисьСмотреть фотографии
17:22
В Волгоградской области обновили 21 километр дороги «Жирновск – Вешенская»Смотреть фотографии
16:43
ФСБ задержала москвича за аферу с миллионами ОблкомэкономразвитияСмотреть фотографииCмотреть видео
16:10
В Волгограде и области за сентябрь пропали 44 человекаСмотреть фотографии
15:55
«Надеюсь на полный стадион в Волгограде»: Карпин назвал состав сборной России на матч с Ираном Смотреть фотографии
15:36
В Волгограде пройдёт фестиваль фаер-шоу «Огни осени»Смотреть фотографии
15:20
Выглядит – жутко: фотограф показал, как горит пойма на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
15:05
Осенняя интерференция может ослабить ТВ-сигнал в Волгограде и областиСмотреть фотографии
14:39
В Волгограде крупный пожар на Спартановке подобрался к гаражным кооперативамСмотреть фотографииCмотреть видео
 