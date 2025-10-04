В Волгограде пристраивают осиротившего минипига

В Волгограде пытаются найти новый дом и хозяев миниатюрной свинке. Как рассказали в приюте «Птичий остров», осиротевшего минипига необходимо пристроить до холодов и лучше всего – в Красноармейском районе, где его смогут навещать волонтеры и кормить и убираться.
Минипигу нужен теплый сарай и возможность прогуляться на небольшом участке. Характер у питомца спокойный, ориентированный на человека.
Между тем, волгоградцы уже откликнулись и предложили свои варианты для размещения свинки. Правда, некоторые заподозрили, что это вовсе не минипиг, а вьетнамская вислобрюхая.
Фото «Птичий остров» VK.com
