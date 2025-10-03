Площадь пожара на севере Волгограда достигла 5 гектаров

В Волгограде в результате пожара 3 октября выгорела территория общей площадью пять гектаров. Об этом вечером сообищили в ГУ МЧС России по Волгоградской области. На то, чтобы локализовать возгорание в пойме Мокрой Мечетки, пожарным потребовалось в сложных погодных условиях – при сильном ветре – более двух часов.

Напомним, сообщание от жителей северного района на пульт диспетчерской МЧС поступило в пятницу в 13.35. Как сообщало ранее ИА «Высота 102», пламя быстро охватило пойменную территорию – горели сухая трава и мусор.

В настоящее время ликвидация крупного ландшафатного пожара продолжается.