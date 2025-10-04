Минобороны: силы ПВО сбили 16 БПЛА в Волгоградской области

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО в Волгоградской области перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны. Всего в регионах России сбили 117 БПЛА, в частности:
27 БПЛА – над территорией Брянской области,
15 БПЛА – над территорией Курской области,
15 БПЛА – над территорией Республики Крым,
11 БПЛА – над территорией Ростовской области,
10 БПЛА – над территорией Воронежской области,
8 БПЛА – над территорией Белгородской области,
6 БПЛА – над территорией Ленинградской области,
4 БПЛА – над территорией Калужской области,
2 БПЛА – над территорией Новгородской области,
2 БПЛА – над акваторией Черного моря,
1 БПЛА – над территорией Смоленской области.
Глава региона Андрей Бочаров ранее заявил, что в результате отражения атаки БПЛА загорелась сухая растительность в Кумылженском районе. Возгорание ликвидируется, пострадавших нет.
