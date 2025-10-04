Пассажиры рейса «Волгоград-Санкт-Петербург» провели ночь в аэропорту





Волгоградский аэропорт закрывали на 5 часов. Воздушная гавань Волгограда не принимала и не отправляла самолеты с 23-09 ч. 3 октября до утра 4 октября. Росавиация сняла введенные накануне ограничения в 4-32 ч.

В настоящее время задерживаются и отменены несколько рейсов. В частности, не состоится вылет в Москву самолета и прилет борта из столицы. Еще один авиарейс из Москвы задерживается.



Не повезло и пассажирам самолета, который должен был вылететь в северную столицу 3 октября в 23-00 ч. Его перенесли на 10-00 ч. 4 октября.





