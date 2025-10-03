Общество

Глава Облпромторга и ТЭК о ситуации на АЗС Волгограда: «Дефицита не наблюдается»

03.10.2025 14:09
Виолетта Калмыкова прокомментировала текущую ситуацию на автозапроавочных станциях в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», заявление врио председателя волгоградского Облопромторга и ТЭК прозвучало после ряда публикаций в СМИ и Telergram-каналах, авторы которых сеют панику среди потребителей, распространяя информацию о якобы грозящем Волгограду топливном дефиците. Официально в администрации Волгоградской области эту информацию опровергают. 

– Безусловно, сфера топливного обеспечения является важнейшей, поэтому в нашем регионе был создан и функционирует межведомственный штаб, который мониторит как топливные запасы, так и ценовую ситуацию, анализирует конъюнктуру в соседних субъектах и в целом по стране. Ситуация в Волгоградской области является стабильной. Дефицита не наблюдается, – заявила Виолетта Калмыкова. – Если говорить о структуре розничного рынка, то, безусловно, основные продажи приходятся на крупные нефтяные компании, каждая из которых имеет собственную логистику. Этими компаниями принимаются все меры для бесперебойного снабжения потребителей. 

– Действующие в регионе крупные сети АЗС полностью обеспечивают топливом как волгоградских автолюбителей, так и транзитный транспорт, – цитата из заявления Калмыковой.

Напомним, ранее ИА «Высота 102» уже писало о том, грозит ли Волгоградской области дефицит бензина. По мнению федеральных экспертов, такую проблему могут исптывать на данный момент северные регионы страны. Предпосылок для беспокойства жителей Волгоградского региона нет.

Что касается перебоев продажи бензина на частных автозаправочных станциях, то, как поясняют специалисты, независимые АЗС и региональные сети продают бензин «в минус» и не слишком заинтересованы в том, чтобы его доставлять. К дефициту автомобильного топлива на заправках может привести, кроме прочего, необоснованный ажиотаж потребителей, ставших жертвами провокационных публикаций в Сети.

